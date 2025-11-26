Áurea começou a se sentir mal e foi socorrida por funcionários e alunos da academia - Reprodução / Redes sociais

Áurea começou a se sentir mal e foi socorrida por funcionários e alunos da academiaReprodução / Redes sociais

Publicado 26/11/2025 08:56

Uma mulher, identificada como Áurea Maria Lima, de 54 anos, teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e morreu, nesta segunda-feira (24), durante uma aula de spinning que praticava em uma academia no centro de Maranguape, município no estado do Ceará.

Em determinado momento da aula, Áurea começou a se sentir mal e foi socorrida por funcionários e alunos da academia, inclusive por profissionais de saúde que estavam presentes, mas não respondeu aos estímulos. Uma ambulância foi acionada e chegou ao local.

A mulher chegou a ser transferida para um hospital, mas não resistiu durante o processo de reanimação. A aluna frequentava a academia para fazer musculação e aulas de spinning, que é uma atividade física realizada em bicicletas estacionárias, geralmente acompanhada de músicas, guiada por um professor e que costuma ser de alta intensidade.

O laudo pericial apontou que a Áurea teve um AVC. Ela deixa o marido e dois filhos.