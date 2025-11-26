Áurea começou a se sentir mal e foi socorrida por funcionários e alunos da academiaReprodução / Redes sociais
Mulher sofre AVC durante aula de spinning e morre em academia do Ceará
Aos 54 anos, Áurea Maria Lima passou mal durante a atividade física; ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu
Mulher sofre AVC durante aula de spinning e morre em academia do Ceará
Aos 54 anos, Áurea Maria Lima passou mal durante a atividade física; ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu
Morre José Afonso da Silva, um dos principais constitucionalistas do Brasil, aos 100 anos
Cerimônias de despedida são restritas aos familiares e amigos
Brasil já teve quatro ex-presidentes presos desde a redemocratização
Total chega a oito se for considerado o período antes de 1985
Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais seis condenados
Com decisão, penas passam a ser executadas
Ministério da Saúde anuncia compra de 1,8 milhão de doses da vacina contra VSR para gestantes
No Sistema Único de Saúde (SUS), o imunizante estará disponível para gestantes a partir da 28ª semana
Facções fazem aliança com PCC para combater grupo rival no ES, revela investigação
Embora independentes, PCC, TCP e AFC teriam estabelecido a aliança com foco na cooperação e no fortalecimento de suas posições no complexo de comunidades da região de Mata da Praia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.