Facções fazem aliança com PCC para combater grupo rival no ES, revela investigaçãoDivulgação

Publicado 25/11/2025 22:33 | Atualizado 25/11/2025 22:36

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES) deflagrou nesta terça-feira, 25, uma operação contra uma aliança formada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção do País, e outros dois grupos: o Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro, e a Associação Família Capixaba (AFC).

O objetivo da articulação, denominada Progresso Complexo, seria estruturar uma frente de resistência contra possíveis ataques de organizações rivais ligadas ao Primeiro Comando de Vitória (PCV)

A investigação aponta que, embora independentes, PCC, TCP e AFC teriam estabelecido a aliança com foco na cooperação e no fortalecimento de suas posições no complexo de comunidades da região de Mata da Praia, localizado no município de Cariacica, a menos de 20 quilômetros de Vitória.

Os integrantes envolvidos nessa aproximação entre as facções deliberavam sobre a gestão do tráfico de drogas na região, coordenavam ações ilícitas e promoviam a arrecadação de recursos destinados à aquisição de drogas e de armamentos, segundo o Ministério Público.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária, além de mandados de busca e apreensão em dez endereços em Cariacica e um em Vitória. A operação resultou ainda no cumprimento de diligências em celas ocupadas por investigados que já estão presos.

A Operação Ordem e Progresso foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MP-ES e da Polícia Militar do Estado. Cerca de 50 policiais participaram da ação.

Facção envolvida em esquema é rival do CV no Rio

O Terceiro Comando Puro, um dos grupos envolvidos na aliança firmada no Espírito Santo, é considerado um dos principais rivais no Rio do Comando Vermelho (CV), facção que foi alvo da megaoperação mais letal da história do Estado do Rio, com ao menos 122 mortes.

Como mostrou o Estadão, as semanas que antecederam a operação foram marcadas por sucessivos confrontos entre o CV e o TCP, com intensas trocas de tiros na zona norte do Rio. Atualmente, o Comando Vermelho é a segunda maior facção do País, disputando rotas como o PCC em diferentes regiões.

Mapeamento feito pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni-UFF) em parceria com o Fogo Cruzado aponta que em 2023 todos os grupos armados tiveram redução no domínio territorial na região metropolitana do Rio ante um ano antes. A única exceção é o CV, que registrou aumento de 8,4%.

"As milícias, que em 2021 e 2022 eram o grupo armado com o maior domínio territorial, foram ultrapassadas pelo Comando Vermelho que, em 2023, concentrou 51,9% dos territórios controlados por grupos armados", aponta o relatório. Houve quedas expressivas na presença do Terceiro Comando Puro (TCP) e, principalmente, do Amigos dos Amigos (ADA), tidas como as duas principais facções rivais do CV no Rio.