Celso SabinoFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
União Brasil avança para expulsar Celso Sabino após sua decisão de permanecer no governo Lula
Parecer aprovado pelo colegiado será encaminhado ao setor executivo do partido, responsável por finalizar e oficializar a decisão
Golpe do presente: operação mira quadrilha suspeita de movimentar R$ 14 milhões
Os policias foram às ruas cumprir 41 mandados de prisão, 90 de busca e apreensão na capital paulista, em São Bernardo do Campo e Diadema, na Grande São Paulo
Aposta de Cachoeira do Sul (RS) leva quase R$ 15 milhões na Mega-Sena
Números sorteados foram: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60
Bolsonaro poderá migrar para o semiaberto a partir de 2030? Entenda
STF declarou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista
Maioria do STF valida execução das penas de Bolsonaro e seis réus
1ª Turma tem 3 votos a favor da manutenção das prisões
Moraes autoriza Bolsonaro a receber comida especial na prisão
Polícia Federal deverá fiscalizar e registrar os alimentos
