Bolsonaro teve a pena de 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista executada pelo STFFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes autoriza Bolsonaro a receber comida especial na prisão
Polícia Federal deverá fiscalizar e registrar os alimentos
Moraes autoriza Bolsonaro a receber comida especial na prisão
Polícia Federal deverá fiscalizar e registrar os alimentos
MPF processa caminhoneiros que bloquearam Via Dutra em 2022
Manifestantes contestavam resultado da eleição presidencial
Manifestantes protestam contra entrada de PMs armados em escola de SP
Pai de aluna chamou polícia por causa de desenho de orixá
Motta aprova parecer que proíbe deputado de votar do exterior e decisão pode valer para Ramagem
Presidente da Câmara acolheu parecer da Secretaria-Geral da Mesa
Flávio cobra votação de anistia após Bolsonaro começar a cumprir pena
Senador criticou mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes
Mídia internacional aponta mudança de lado de Trump e ganho para Lula após prisão de Bolsonaro
Principais veículos de comunicação destacaram a perda de prestígio político do ex-presidente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.