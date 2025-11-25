Golpe do presente: operação mira quadrilha suspeita de movimentar R$ 14 milhõesDivulgação/Polícia Civil do Paraná
Golpe do presente: operação mira quadrilha suspeita de movimentar R$ 14 milhões
Os policias foram às ruas cumprir 41 mandados de prisão, 90 de busca e apreensão na capital paulista, em São Bernardo do Campo e Diadema, na Grande São Paulo
Golpe do presente: operação mira quadrilha suspeita de movimentar R$ 14 milhões
Os policias foram às ruas cumprir 41 mandados de prisão, 90 de busca e apreensão na capital paulista, em São Bernardo do Campo e Diadema, na Grande São Paulo
Aposta de Cachoeira do Sul (RS) leva quase R$ 15 milhões na Mega-Sena
Números sorteados foram: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60
Bolsonaro poderá migrar para o semiaberto a partir de 2030? Entenda
STF declarou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista
Maioria do STF valida execução das penas de Bolsonaro e seis réus
1ª Turma tem 3 votos a favor da manutenção das prisões
Moraes autoriza Bolsonaro a receber comida especial na prisão
Polícia Federal deverá fiscalizar e registrar os alimentos
MPF processa caminhoneiros que bloquearam Via Dutra em 2022
Manifestantes contestavam resultado da eleição presidencial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.