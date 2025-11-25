Incêndio em presídio de Marília deixa pelo menos 7 mortos - SAP

Publicado 25/11/2025 22:28 | Atualizado 25/11/2025 22:30

Ao menos sete pessoas morreram em um incêndio na Penitenciária de Marília, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), todas as vítimas eram internos.

O fogo teria iniciado após um dos presos atear fogo a seus pertences, de acordo com a secretaria. Outras sete pessoas seguem sob cuidados médicos.

Os óbitos ocorreram pela "inalação de gases tóxicos produzidos pelo incêndio proposital", de acordo com a secretaria.

O combate ao incêndio teria sido realizado inicialmente pelos próprios policiais penais, até o Corpo de Bombeiros chegar ao local.

"A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) instaurou procedimento para apurar o caso e está em contato com as famílias das vítimas para prestar todos os esclarecimentos necessários", atestou.