Nas imagens, o homem aparece com a ferramenta ligada enquanto avança na direção dos clientes. Em outro momento, alguém lança um objeto contra ele. O caso ocorreu no último domingo (23).
Segundo informações da Record TV, a discussão teria começado por causa de uma cadeira. O suspeito relatou que uma mulher ocupou seu lugar após ele se levantar para pegar uma bebida. Ao retornar, ela se recusou a ceder o assento, momento em que ele foi até sua casa e voltou com a motosserra.
Ele afirmou que não queria machucar ninguém, caso contrário, teria feito. "Se eu quisesse machucar alguém, eu teria cortado. Eu não cortei ninguém. Porém, desliguei a motosserra e eles me chutaram um monte", disse. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado e ouvido na delegacia, mas foi liberado.
