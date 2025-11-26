Momento foi registrado por testemunhas e compartilhado nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Momento foi registrado por testemunhas e compartilhado nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Um homem, de 42 anos, invadiu um bar, em Jarinu, no interior de São Paulo, e ameaçou clientes com uma motosserra. O momento foi registrado por testemunhas e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, o homem aparece com a ferramenta ligada enquanto avança na direção dos clientes. Em outro momento, alguém lança um objeto contra ele. O caso ocorreu no último domingo (23).

Segundo informações da Record TV, a discussão teria começado por causa de uma cadeira. O suspeito relatou que uma mulher ocupou seu lugar após ele se levantar para pegar uma bebida. Ao retornar, ela se recusou a ceder o assento, momento em que ele foi até sua casa e voltou com a motosserra.



Ele afirmou que não queria machucar ninguém, caso contrário, teria feito. "Se eu quisesse machucar alguém, eu teria cortado. Eu não cortei ninguém. Porém, desliguei a motosserra e eles me chutaram um monte", disse. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado e ouvido na delegacia, mas foi liberado.