Material ilícito foi monitorado até ser armazenado no imóvel onde ocorreu o flagranteDivulgação/ PF

Publicado 26/11/2025 09:40

Paraíba - A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu nesta terça-feira (25) aproximadamente 464 kg de cocaína em João Pessoa. Uma pessoa foi presa em flagrante.

Segundo a PF, a operação teve início após informações de inteligência de que um caminhão transportava a droga escondida em uma carga lícita de milho. O material ilícito foi monitorado até ser armazenado no imóvel onde ocorreu o flagrante.

A responsável pela residência foi presa e encaminhada à Polícia Federal para as providências cabíveis. A mulher detida permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia e deverá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Caso seja condenada, a pena poderá chegar a 25 anos de reclusão.