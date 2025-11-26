Material ilícito foi monitorado até ser armazenado no imóvel onde ocorreu o flagranteDivulgação/ PF
PF apreende 464 kg de cocaína em João Pessoa
Uma pessoa foi presa em flagrante
Brasil desperdiça 6 mil piscinas de água tratada por dia, diz estudo
Desperdício representa 40,31% da produção
Mulher sofre AVC durante aula de spinning e morre em academia do Ceará
Aos 54 anos, Áurea Maria Lima passou mal durante a atividade física; ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu
Morre José Afonso da Silva, um dos principais constitucionalistas do Brasil, aos 100 anos
Cerimônias de despedida são restritas aos familiares e amigos
Brasil já teve quatro ex-presidentes presos desde a redemocratização
Total chega a oito se for considerado o período antes de 1985
Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais seis condenados
Com decisão, penas passam a ser executadas
