Decoração de Natal da baleia da Faria Lima que virou meme nas redes sociais. Antes, a decoração tinha um gorro vermelho que cobria toda a cabeça da baleia. Depois das piadas na internet, a decoração mudou e o gorro ficou menor - Reprodução/Redes Sociais e Felipe Rau/Estadão

Decoração de Natal da baleia da Faria Lima que virou meme nas redes sociais. Antes, a decoração tinha um gorro vermelho que cobria toda a cabeça da baleia. Depois das piadas na internet, a decoração mudou e o gorro ficou menor Reprodução/Redes Sociais e Felipe Rau/Estadão

Publicado 26/11/2025 16:50 | Atualizado 26/11/2025 16:54

A escultura de uma baleia, uma das referências da Avenida Brigadeiro Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, ganhou uma decoração natalina que virou meme nas redes sociais nos últimos dias.

O monumento, que pertence ao complexo Birmann 32 e foi apelidado de Baleia 32, foi decorado com uma touca natalina vermelha.

Alguns internautas viram semelhanças com um símbolo fálico, o que gerou diversos apelidos bem-humorados, como Moby ‘Dick’ (referência ao termo "pênis", em inglês), "cacetáceo" e "pirorca". Um dos comentários foi além. "Na dúvida se é Natal ou campanha contra DST".

Após a repercussão, a decoração foi modificada. Agora, o gorro da baleia é menor, mais discreto e cobre a cabeça da baleia apenas parcialmente.

A decoração faz parte das ações natalinas que o Teatro B32 está organizando. A praça ao redor do monumento deverá receber um palco para apresentações de um coral e uma feira natalina.

Com 20 metros de comprimento e 15 metros de altura, a "Baleia B32" foi instalada em 2021 na praça externa do edifício Birmann 32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Feita de alumínio e vidro, a obra foi idealizada pelo arquiteto espanhol Mathias Tolosa, com instalação e construção de Rafael Birmann.

Complexo tenta adquirir rua dos Jardins

O Estadão mostrou em junho como o complexo Birmann 32 pretende comprar o trecho público da chamada Alameda das Artes, espaço de pedestres vizinho do empreendimento. A alienação da área da Prefeitura de São Paulo deve custar cerca de R$ 5,7 milhões, segundo avaliação municipal.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) ingressou com ação civil pública em setembro pela suspensão imediata do projeto de lei que libera a venda de rua nos Jardins e suas respectivas emendas.

O aval à alienação de vias na cidade - a maior parte em área nobre - foi aprovado pela Câmara Municipal e deve ser enviado em breve para sanção ou vetos do prefeito Ricardo Nunes (MDB).