Agência Brasil
Ronaldo Caiado recebe alta após cinco dias internado por arritmia cardíaca
Governador de Goiás havia passado por uma cirurgia no coração nesta segunda-feira (24) para tratar a arritmia
Vorcaro comprou mansão de R$ 460 milhões em Miami no início do ano, diz site
A venda estabeleceu um recorde de maior preço na região, superando a marca anterior de US$ 38,5 milhões, registrada em 2023 na venda da mansão de Luis García, CEO da Adonel Concrete
Huck queria ser presidente para 'elevar sarrafo ético'; Angélica fala sobre ser primeira-dama
Apresentador também foi questionado sobre qual era seu maior desejo quando pensou em disputar o cargo
Mesmo presos, Bolsonaro e demais condenados continuam recebendo salários; saiba os valores
Conforme dados públicos, no mês do julgamento que definiu as sentenças, os réus receberam juntos cerca de R$ 200 mil
STF marca para 5 de dezembro início do julgamento sobre marco temporal
Ministros vão se manifestar sobre proposta de alteração legislativa
Após ligação recusada por Alcolumbre, Messias centra esforços em presidente da CCJ e relator
Rejeição de Alcolumbre ao contato de Messias é tratada como indelicadeza e mais uma prova de que o presidente do Senado trabalha contra a indicação
