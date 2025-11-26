O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro - Reprodução / Internet

Publicado 26/11/2025 18:24 | Atualizado 26/11/2025 18:25

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, comprou uma mansão em Miami, nos Estados Unidos, por US$ 85,2 milhões (cerca de R$ 460 milhões), em janeiro deste ano, segundo o site norte-americano The Real Deal. De acordo com a publicação especializada no mercado imobiliário dos EUA, o banqueiro é "o verdadeiro proprietário" do imóvel de 1.900 metros quadrados localizado em Bay Point, um condomínio de alto padrão. O Estadão procurou o advogado de Vorcaro, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

A venda estabeleceu um recorde de maior preço na região, superando a marca anterior de US$ 38,5 milhões, registrada em 2023 na venda da mansão de Luis García, CEO da Adonel Concrete.

Vorcaro foi preso na noite do dia 17 de novembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando se preparava para embarcar em um jato particular com destino a Dubai. Ele é investigado por crimes financeiros na gestão do Banco Master e na tentativa de venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB).

O The Real Deal afirma também que Vorcaro teria comprado um segundo imóvel em frente à mansão por US$ 6,9 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) em fevereiro.

Segundo o site, as propriedades foram adquiridas pela Goldbeach Properties LLC, registrada no estado americano de Delaware. Embora não haja documentos que vinculem diretamente Vorcaro aos imóveis, a informação de que ele seria o dono teriam sido confirmadas por fontes envolvidas nas negociações.

O Real Deal afirma que a consultora Viviane Wolak, da One Sotheby's International Realty, que representou o comprador nas duas transações em Bay Point, não respondeu a tentativas de contato. O vendedor, Fatos Rosenberg, disse ao site que não conhece o banqueiro brasileiro.

A mansão possui 11 quartos, 12 banheiros e quatro lavabos, além de piscina, duas docas e 120 metros de frente para a baía. Construída em 2008 e ampliada em 2017, a residência passa por obras. Registros mostram que a empresa responsável pela compra obteve licença de demolição em agosto e licenças para nova construção em setembro.

Empresas registradas no mesmo endereço da empresa Goldbeach Properties indicam que o comprador também teria adquirido uma cobertura na torre Missoni Baia, em Edgewater, e um apartamento no edifício Asia, em Brickell Key, informou o The Real Deal. O valor, no entanto, não está disponível, mas registros mostram que uma empresa pagou US$ 2,8 milhões pelo imóvel no Asia.

Daniel Vorcaro está preso no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo. Em petição, a defesa afirma que o banqueiro "corre risco de morte" na prisão. Os advogados alegam que, em um presídio comum, ele estaria exposto a um ambiente hostil e violento, em situação de vulnerabilidade diante da possibilidade de contato com outros detentos.