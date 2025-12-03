Ministro Gilmar Mendes disse ainda que não colocaria a palavra agrotóxico na Constituição se fosse redator do texto - Victor Piemonte/STF

Ministro Gilmar Mendes disse ainda que não colocaria a palavra agrotóxico na Constituição se fosse redator do textoVictor Piemonte/STF

Publicado 03/12/2025 17:41 | Atualizado 03/12/2025 17:44

O Novo quer protocolar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para garantir que qualquer pessoa possa pedir o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e para exigir o quórum de maioria absoluta no Senado para abrir o processo de impedimento.



"Novamente alguns ministros do Supremo tentam rebaixar e usurpar a função do Poder Legislativo, sem qualquer justificativa constitucional. Esta PEC é um meio para reestabelecer a normalidade e equilíbrio entre os Poderes", enfatizou Marcel van Hattem (Novo-RS), líder do Novo na Câmara.



O partido coleta assinaturas desde esta quarta-feira, 3, após decisão liminar do ministro do STF Gilmar Mendes que altera o rito e torna mais difícil o impeachment de ministros do tribunal.

Na liminar, Gilmar retirou de "todo cidadão" o direito de denunciar um crime de responsabilidade contra um ministro do STF. Segundo a decisão do decano, a denúncia caberá somente à Procuradoria-Geral da República (PGR).



Além disso, o quórum para o afastamento de um ministro foi alterado para dois terços do Senado (54 dos 81). Até então, o processo de impedimento de um juiz do STF avançava por maioria simples dos votos.



"A prática do impeachment de ministros, quando utilizada de forma abusiva ou instrumentalizada, não se limita a um ataque a indivíduos, mas se configura como um ataque à própria estrutura do Estado de Direito", argumentou Gilmar.