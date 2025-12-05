Senador Carlos Viana revelou o diagnóstico durante sessão da CPMIReprodução
Comunicado ao Brasil. pic.twitter.com/SFtexsiDHF— Carlos Viana (@carlosaviana) December 5, 2025
Agora você pode ler esta notícia off-line
Senador Carlos Viana revelou o diagnóstico durante sessão da CPMIReprodução
Comunicado ao Brasil. pic.twitter.com/SFtexsiDHF— Carlos Viana (@carlosaviana) December 5, 2025
Carlos Bolsonaro chora durante homenagem na Alesp e desabafa que pai é vítima de 'desumanidade'
Filho '02' de Jair Bolsonaro (PL) se emocionou durante a exibição de um vídeo que lembrou o episódio da facada em seu pai durante as eleições de 2018
Relator de PL sobre fim da escala 6x1 apresenta texto que pode ser contraponto à PEC
No texto, o parlamentar estabelece uma jornada de no máximo 40 horas semanais, com cinco dias de trabalho e dois de descanso
Divergências fazem PT retirar de resolução defesa de ministério exclusivo para segurança
O titular da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e secretários da pasta são contra a divisão do ministério, sob o argumento de que isso enfraqueceria até mesmo o combate ao crime organizado
Wolney pede para CGU investigar empresa que acompanhou licitação de dentro do ministério
Ministro da Previdência enviou ofício ao órgão de controle na noite desta sexta-feira
Membros da família Bolsonaro manifestam apoio a candidatura de Flávio após semana de discórdias
A ex-primeira-dama se manifestou por meio de nota oficial do PL
STF retoma julgamento sobre benefício a vítimas de violência doméstica
Maioria é favorável a mulher receber benefício do INSS
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.