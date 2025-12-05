Senador Carlos Viana revelou o diagnóstico durante sessão da CPMI - Reprodução

Publicado 05/12/2025 08:24

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), que exerce o papel de presidente da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), revelou, nesta quinta-feira (4) ter sido diagnosticado com câncer no estômago.

"Há alguns meses eu recebi um diagnóstico de tumor localizado na parte externa do estômago. Noventa dias atrás os médicos recomendaram que eu fosse imediatamente para uma cirurgia, mas pedi a Deus que me sustentasse até hoje, até essa última sessão do ano para cumprir integralmente a missão que me foi confiada. E Deus me sustentou", disse.

Com três meses de atraso, segundo a recomendação médica revelada pelo senador, ele fará uma cirurgia no próximo sábado (6).

"A medicina mandou eu parar. O dever e o compromisso me disseram: continue", afirmou ainda. "Se Deus permitir, eu voltarei e voltarei ainda mais forte, porque enquanto houver um único aposentado injustiçado nesse país, eu estarei nessa luta", prosseguiu.

A CPMI elegeu Viana para a presidência da comissão em agosto. Ele derrotou Omar Aziz (PSD-AM), que era candidato apoiado pelo governo. A disputa terminou com 17 votos contra 14.