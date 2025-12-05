O influenciador Thiago Schutz, conhecido como "Calvo do Campari" - Reprodução

O influenciador Thiago Schutz, conhecido como "Calvo do Campari"Reprodução

Publicado 05/12/2025 19:59

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu nesta sexta-feira, 5, um mandado de busca e apreensão na casa do influenciador Thiago da Cruz Schoba, de 37 anos, conhecido como Thiago Schutz, ou "Calvo da Campari". Ele é investigado por agressão e tentativa de forçar relação sexual contra a ex-namorada.

No local, agentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Salto, no interior de São Paulo, apreenderam um celular, um notebook e objetos pessoais da vítima. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Schutz foi intimado a prestar novo depoimento, e o inquérito segue em andamento para o completo esclarecimento dos fatos. Procurada pela reportagem, a defesa do influenciador não respondeu.

A ação ocorre quase uma semana após Schutz ter sido preso em flagrante na madrugada de sábado, 29, também em Salto. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada na noite de sexta-feira, 28, para atender a uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, de 30 anos, foi encontrada com lesões perto da residência e relatou ter sido agredida pelo companheiro. O influenciador foi detido ainda no bairro.

Schutz e a mulher foram encaminhados ao hospital municipal, onde passaram por atendimento médico e exame de corpo de delito, e depois levados à Delegacia de Itu para prestar depoimento. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal. Após audiência de custódia, o influenciador foi liberado e deverá cumprir medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Na terça-feira, 2, Schutz se manifestou publicamente em sua conta no X (antigo Twitter). Ele negou que tenha tentado estuprar a namorada, mas admitiu ter agredido a mulher, alegando que houve agressões mútuas e que teria agido em defesa própria.

Influenciador já havia sido denunciado por violência

A nova investigação ocorre quase dois anos depois de Schutz, então à frente do perfil "Manual Red Pill Brasil", ter sido denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por violência psicológica contra mulheres.

Em fevereiro de 2023, Schutz viralizou com vídeos em que exemplificava situações de suposta "manipulação feminina", o que gerou ampla repercussão negativa. Após ser alvo de sátiras, como o vídeo da atriz e humorista Lívia La Gatto ironizando discursos misóginos, o influenciador teria reagido com a frase "processo ou bala", segundo o MP. Ele também teria enviado mensagens com ameaças à influenciadora Bruna Volpim.

O caso resultou em denúncia formal por violência psicológica apresentada pelo Ministério Público em março de 2023. Em novembro do mesmo ano, a Justiça suspendeu o processo por dois anos, mediante acordo proposto pelo MP, desde que Schutz não fosse processado novamente durante o período.

Na última terça-feira, após a nova prisão do influenciador, o Ministério Público pediu à Justiça a reabertura do processo de 2023. Segundo o órgão, Schutz voltou a ser investigado por outros crimes, descumprindo a condição imposta para a suspensão do processo.