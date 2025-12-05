Ronaldo CaiadoAgência Brasil
Caiado diz que mantém pré-candidatura à Presidência mesmo com anúncio de Flávio na disputa
Flávio anunciou publicamente que será candidato após avisar o PL e aliados como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Vereadora gaúcha cobra medidas contra violência política de gênero
Helen Cabral acusa outro parlamentar de atacá-la durante sessão
One UI 8.5 vaza rodando no Galaxy S24 Ultra: o que você precisa saber
Confira o redesign, funções inéditas e melhorias práticas
DPU afirma que consulta prévia não se aplica a indígenas isolados
Conclusão consta em nota técnica publicada pelo órgão
Escolha do Flávio Bolsonaro é movimento mais do que previsível da família, diz Lindbergh
Para o líder do PT na Câmara, a família do ex-presidente sabe que 'é praticamente impossível derrotar Lula'
'Informo que Flávio é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido', anuncia Valdemar
Filho do ex-presidente se reuniu com Tarcísio de Freitas para discutir a questão
