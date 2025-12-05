Ronaldo Caiado - Agência Brasil

Ronaldo CaiadoAgência Brasil

Publicado 05/12/2025 17:56 | Atualizado 05/12/2025 17:57

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), disse nesta sexta-feira, 5, que mantém a pré-candidatura a presidente em 2026. A manifestação do goiano ocorre após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciar que seu pai, Jair Bolsonaro (PL), o escolheu para representar o bolsonarismo na eleição presidencial do ano que vem.

"É uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com sua família, e cabe a todos nós respeitá-la. Ele tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro", disse Caiado, por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa.

"Da minha parte, sigo pré-candidato a presidente e estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros", completou o governador.

Flávio anunciou publicamente que será candidato após avisar o PL e aliados como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A notícia foi publicada inicialmente pelo Metrópoles e confirmada pelo Estadão.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", escreveu Flávio em uma publicação no X.

Na publicação nas redes sociais, o filho "01" do ex-presidente disse que o País vive dias difíceis e que não pode se conformar em vê-lo caminhar para tempos de instabilidade, insegurança e desânimo.

O anúncio foi recebido com desconfiança por dirigentes partidários do Centrão e aliados de Tarcísio. Três pessoas próximas ao governador avaliam que se trata de um "blefe" ou "balão de ensaio" para pressioná-lo a aceitar condições defendidas pela família, como um vice com sobrenome Bolsonaro ou a filiação ao PL.

Outros dois aliados próximos de Tarcísio, um do PSD e outro do PL, avaliam que o movimento de Bolsonaro é, na verdade, um teste; como se o ex-presidente quisesse medir até onde a candidatura de Flávio pode ir antes de bater o martelo e mandar Tarcísio para o "sacrifício".