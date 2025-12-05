Flávio Bolsonaro será o candidato do PL à PresidênciaEvaristo Sá/AFP
"Como presidente do PL, informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial", escreveu, em nota oficial. "Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado!", continuou. Valdemar acrescentou: "Seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil".
Nesta sexta-feira, 5, Flávio disse ao Partido Liberal e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que a sua pré-candidatura à Presidência da República foi aceita pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A reportagem confirmou que Flávio conversou com Tarcísio nesta semana para tratar do assunto. Flávio também publicou na rede social X que o seu pai tomou a decisão de indicá-lo. A informação foi antecipada pelo portal Metrópoles.
É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 5, 2025
Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de… pic.twitter.com/vBvHS7M0hJ
