Alcolumbre deu declaração durante evento de inauguração do primeiro centro de radioterapia no AmapáJoão Risi / MS
Alcolumbre pausa críticas e agradece a Lula por 'sensibilidade' ao apoiar Norte e Nordeste
Presidente do Senado elogia a atuação do governo federal e envia recado ao Planalto por meio do ministro Padilha
Grupo vai acompanhar ações em áreas atingidas por tornado no Paraná
Atividades devem durar 90 dias
Por unanimidade, STF condena cinco PMs do DF a 16 anos de prisão pelo 8 de janeiro
Corte entendeu houve omissão na contenção dos atos golpistas
Moraes é citado como 'herói' em lista do Financial Times de 25 pessoas mais influentes do ano
Ministro do STF é o único brasileiro neste ano
Mulher é esfaqueada por ex-marido em São Paulo
Ataque na zona leste ocorre na mesma semana em que outros episódios graves, como atropelamentos, agressões públicas e disparos contra vítimas
PF apreende 613 kg de cocaína em bunker subterrâneo de empresa, em Blumenau
Galpão usado como fachada para envio de drogas à Europa escondia estrutura sofisticada ligada a organização criminosa internacional
