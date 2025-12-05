Câmeras de segurança registraram o momento da agressão - Reprodução

Publicado 05/12/2025 11:32 | Atualizado 05/12/2025 11:53

Um gari, de 28 anos, foi agredido, nesta quinta-feira (4), após evitar o furto de uma bicicleta, no Centro de Governador Valadares, Minas Gerais. Câmeras de segurança registraram o momento da agressão.

De acordo com a Polícia Militar, o gari informou que estava recolhendo o lixo na rua, quando conversava com seus colegas de trabalho. Na esquina, um homem exaltado se aproximou dele e disse: "Você me atrapalhou a roubar uma bicicleta. Agora, você vai ver comigo".

Em seguida, o agressor desferiu vários golpes com o objeto, que parecia um pedaço de pau, na altura da cabeça da vítima. Testemunhas intervieram e conseguiram tirar o objeto do homem, que fugiu em direção à rua.

Gari é morto por empresário

Outro caso recente de violência em MG deixou o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, morto em agosto deste ano durante uma briga de trânsito.

Após uma discussão, o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, desceu armado e atirou contra o gari, atingindo-o nas costelas. A vítima foi socorrida, mas não resistiu.



Renê foi localizado horas depois em uma academia e autuado por ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Em um primeiro momento, ele negou que tenha cometido o crime. Logo depois, afirmou que a arma usada era de sua mulher, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, Ana Paula Lamego Balbino Nogueira.