Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada em AlagoasReprodução/ vídeo/ redes sociais
Nas imagens é possível ver que Karla tenta se defender e fugir, mas volta a ser agredida. O vídeo repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (4).
Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada em Alagoas— Jornal O Dia (@jornalodia) December 5, 2025
Reprodução/ redes sociais#ODia pic.twitter.com/HLoL0M2yTo
O Estadão solicitou um posicionamento à equipe do influenciador e aguarda resposta. A reportagem não conseguiu contato com Karla Lessa. O espaço segue aberto para ambos.
Quem é Babal Guimarães?
A nova agressão reacende o histórico de denúncias contra Babal, que acumula três episódios de violência contra parceiras. O caso mais antigo ocorreu em 2019, quando ele agrediu a então esposa, Teresa Santos Costa. O processo terminou em condenação, em novembro de 2024, a 1 ano e quatro meses de prisão por violência doméstica.
Mesmo cumprindo a pena inicialmente em regime aberto, o influenciador teve a prisão decretada em janeiro deste ano, após descumprir medidas impostas pela Justiça - entre elas, o recolhimento noturno e a obrigatoriedade de justificar mensalmente suas atividades. Ele chegou a ser transferido para o regime fechado, mas, em fevereiro, voltou para a prisão domiciliar após decisão da Justiça de Alagoas.
Outra denúncia envolvendo o influenciador ocorreu em 2023, desta vez feita pela influenciadora Emily Garcia, com quem Babal foi casado e teve um filho. À época, ela relatou ter sofrido agressões e apresentou fotos de hematomas. A Justiça concedeu medida protetiva, determinando que ele se mantivesse a pelo menos 500 metros de distância da ex.
No início deste ano, Babal perdeu a guarda do filho de três anos, após violar condições da condenação anterior e descumprir determinações judiciais. Além do histórico criminal, Babal mantém grande presença nas redes sociais. Contudo, seu perfil no Instagram foi desativado após o novo episódio de violência contra a mulher.
Lucas Guimarães se pronuncia
Natural de Penedo (AL), ele é irmão do influenciador e apresentador Lucas Guimarães e ex-cunhado de Carlinhos Maia.
O irmão se pronunciou publicamente nesta quinta-feira, 4, durante o programa Fofocalizando, do SBT. Lucas criticou as atitudes de Babal, afirmou que ele e a família não compactuam com esse tipo de comportamento e disse estar "tão chocado quanto o Brasil".
"Eu deixei claro: 'Vai se tratar. Se você gosta de brigar, briga com homem, seu covarde'", afirmou. Ele também lamentou a situação envolvendo Karla Lessa, dizendo ter encontrado a modelo poucas vezes, mas a descreveu como "uma menina querida".
