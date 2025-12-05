Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada em Alagoas - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada em AlagoasReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 05/12/2025 11:20

O influenciador Emanuel Francisco dos Santos Júnior, conhecido como Babal Guimarães, voltou ao centro de uma nova denúncia de violência doméstica após ser flagrado agredindo a namorada, Karla Lessa, em imagens registradas pelo circuito interno de um condomínio de Maceió, em Alagoas.

As gravações, feitas na última sexta-feira, 28, mostram ele puxando a modelo pelos cabelos e a acertando com um objeto após uma discussão na área externa do prédio.



Nas imagens é possível ver que Karla tenta se defender e fugir, mas volta a ser agredida. O vídeo repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (4).

Veja o vídeo: