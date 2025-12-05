Taynara Santos Souza, de 31 anos, foi atropelada e arrastada por um quilômetro na manhã de sábado - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/12/2025 10:44 | Atualizado 05/12/2025 10:44

Tainara Souza Santos, de 31 anos, atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na Marginal Tietê , em São Paulo, deixou o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, onde estava internada desde o final de semana, e foi transferida para o Hospital das Clínicas nesta quinta-feira (4). A informação foi confirmada pela assessoria da unidade de saúde.