Caminhão perdeu o controle e colidiu com a traseira de um Gol - Divulgação / PRF

Publicado 05/12/2025 09:43

Um caminhoneiro embriagado foi preso, nesta quarta-feira (3), após tombar o veículo dentro do estacionamento da base operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 413 da BR-365, em Patos de Minas, Minas Gerais, no Alto Paranaíba.

O acidente aconteceu depois que o motorista do caminhão perdeu o controle, colidiu com a traseira de um Gol que transportava quatro pessoas e o arremessou contra outro caminhão que seguia no sentido contrário. Na sequência, o caminhão tombou. A corporação informou que os agentes estavam na unidade quando viram o acidente.

Os quatro ocupantes do Gol ficaram feridos, sendo dois em estado mais grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e encaminharam as vítimas ao Hospital Regional de Patos de Minas.

O caminhoneiro, que apresentava sinais de embriaguez, não se feriu. O teste do bafômetro apontou 0,70 mg/L, configurando crime de trânsito. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil.

