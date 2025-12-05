Foram apreendidas dezenas de medicamentos para emagrecimento - Reprodução / Vídeo / PRF

Publicado 05/12/2025 08:54 | Atualizado 05/12/2025 08:55

Rio Grande do Sul - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta quarta-feira (3), duas apreensões de medicamentos utilizados para emagrecimento. Cinco pessoas foram presas e 62 ampolas foram apreendidas nos municípios de Triunfo e Caxias do Sul.



Durante operação na BR-386, em Triunfo, agentes abordaram uma Amarok de Santa Maria, ocupada por um casal que afirmou estar viajando de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Porto Alegre.



Segundo a PRF, os policiais encontraram, no banco traseiro do veículo, uma bolsa contendo 12 caixas com 51 ampolas de Tirzepatida, medicamento fabricado no Paraguai, de uso e comercialização controlados, sem registro na Anvisa.

O produto é frequentemente vendido como suposto insumo para canetas emagrecedoras, representando risco à saúde pública por não possuir controle sanitário nem comprovação de procedência.



O motorista e a passageira foram encaminhados, junto do material apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Porto Alegre, onde responderão por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.



Já em Caxias do Sul, a equipe abordou o condutor de um Compass com outras duas passageiras, que informaram ter ido ao Paraguai para comprar mercadorias e medicamentos.



Ainda de acordo com a corporação, durante a revista, os policiais localizaram uma sacola térmica escondida no interior do banco traseiro, contendo 11 ampolas do medicamento Tirzec 15, também sem importação regulamentada pela Anvisa.



Os ocupantes apresentaram notas fiscais e receituários médicos. Entretanto, os policiais constataram que, apesar de emitidos por profissionais e clínicas diferentes, todos os documentos apresentavam a mesma caligrafia, levantando suspeita de falsificação.



Após verificações, os policiais confirmaram a falsificação dos receituários. Uma das passageiras informou que os receituários haviam sido obtidos assinados e carimbados em branco.



Os envolvidos foram presos e encaminhados juntamente com os medicamentos para a delegacia de polícia judiciária.