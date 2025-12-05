Foram apreendidas dezenas de medicamentos para emagrecimento Reprodução / Vídeo / PRF
Durante operação na BR-386, em Triunfo, agentes abordaram uma Amarok de Santa Maria, ocupada por um casal que afirmou estar viajando de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Porto Alegre.
Segundo a PRF, os policiais encontraram, no banco traseiro do veículo, uma bolsa contendo 12 caixas com 51 ampolas de Tirzepatida, medicamento fabricado no Paraguai, de uso e comercialização controlados, sem registro na Anvisa.
O motorista e a passageira foram encaminhados, junto do material apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Porto Alegre, onde responderão por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
Já em Caxias do Sul, a equipe abordou o condutor de um Compass com outras duas passageiras, que informaram ter ido ao Paraguai para comprar mercadorias e medicamentos.
Ainda de acordo com a corporação, durante a revista, os policiais localizaram uma sacola térmica escondida no interior do banco traseiro, contendo 11 ampolas do medicamento Tirzec 15, também sem importação regulamentada pela Anvisa.
Os ocupantes apresentaram notas fiscais e receituários médicos. Entretanto, os policiais constataram que, apesar de emitidos por profissionais e clínicas diferentes, todos os documentos apresentavam a mesma caligrafia, levantando suspeita de falsificação.
Após verificações, os policiais confirmaram a falsificação dos receituários. Uma das passageiras informou que os receituários haviam sido obtidos assinados e carimbados em branco.
Os envolvidos foram presos e encaminhados juntamente com os medicamentos para a delegacia de polícia judiciária.
