A delegada Nicole Perim informou que as vítimas têm entre 11 e 15 anosDivulgação / PCMG

Publicado 05/12/2025 07:49

Minas Gerais - Um homem de 29 anos foi preso, nesta quarta-feira (3), acusado de estuprar crianças em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, o investigado, motorista de van escolar, é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos seis meninas no município.

De acordo com a responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à mulher (Deam), a delegada Nicole Perim, o suspeito chamava as vítimas para sentar no banco da frente do veículo, ao lado dele. Em seguida, ele passava as mãos nas partes íntimas das garotas e pedia que fizessem o mesmo no órgão genital dele.

As investigações iniciaram em outubro deste ano, após o relato de um dos pais. Ainda segundo a delegada, as vítimas têm entre 11 e 15 anos, e uma delas contou que o investigado mostrou fotos pornográficas.

Os policiais localizaram uma mulher que teria sido abusada pelo homem quando tinha 11 anos. Posteriormente, identificaram uma parente dele, de 12 anos, que também relatou ter sofrido o mesmo crime. Na quarta-feira, agentes encontraram mais três vítimas.

Nicole Perim informou que, além de registrar ocorrência contra os pais das vítimas, o suspeito também teria tentado subornar alguns deles para que não levassem a denúncia adiante.



“Depois que ele cometeu os crimes, e os pais tiveram conhecimento dos fatos e foram denunciá-lo, o homem registrou ocorrência de calúnia contra os pais das vítimas. Em um dos casos, ele fez contato por telefone com um pai se passando por advogado e propondo um acordo financeiro para retirar a queixa. Uma mãe também foi procurada para desistir da denúncia”, afirmou em coletiva de imprensa.

O homem, preso preventivamente, negou os crimes. Ele permanece no sistema prisional, à disposição da justiça.