Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas da Mega-SenaMarcello Casal Jr./Agência Brasil
2.287 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 911,11 cada
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões
Quina pagará R$ 14.699,14 aos acertadores
Como quadrilha usou veterinários para obter ketamina e abastecer esquema de venda de drogas
Anestésico pode ser utilizado em animais e humanos
Ranking aponta melhores universidades da América Latina; veja quais brasileiras estão na lista
Brasil tem sete das dez instituições de ensino superior mais bem classificadas
Documento com Vorcaro previa compra de casa de R$ 250 milhões por deputado e levou caso ao STF
Aquisição seria feita por uma empresa do deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA), conforme consta na promessa de compra e venda
Operação leva ao bloqueio de R$ 6 bi do crime organizado em SP
Grupo prestava 'serviço' de lavagem de dinheiro
Haddad busca canal direto com EUA para rastrear peças de fuzis
Segundo ministro, país está disposto a ajudar no combate a facções
