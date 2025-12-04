Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas da Mega-Sena - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 04/12/2025 21:51

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.947 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 4. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 04 - 10 - 15 - 37 - 39 - 44.

De acordo com a Caixa, 86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 14.699,14 cada;

2.287 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 911,11 cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.