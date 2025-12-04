Operação leva ao bloqueio de R$ 6 bi do crime organizado em SP Divulgação/PCSP
Operação leva ao bloqueio de R$ 6 bi do crime organizado em SP
Grupo prestava 'serviço' de lavagem de dinheiro
Haddad busca canal direto com EUA para rastrear peças de fuzis
Segundo ministro, país está disposto a ajudar no combate a facções
Governo cria grupo para debater direitos de entregadores de aplicativo
Propostas devem tratar de algoritmos, previdência e remuneração
Congresso aprova LDO com superávit de R$ 34 bilhões em 2026
Limite de despesas foi calculado em R$ 2,43 trilhões
Saiba o que é a 'pegada suicida', exercício com supino que matou homem em academia
De acordo com o membro da diretoria do Conselho Federal de Educação Física, Junior Jocas, a forma como o homem segurou a barra foi inadequada pelo risco que representa
Alcolumbre indica que votação de Messias para o STF deve ficar para 2026
Inicialmente, a sabatina de Messias estava marcada para 10 de dezembro, mas foi adiada pela falta da mensagem formal da indicação
