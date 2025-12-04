O presidente do Senado, Davi AlcolumbreWaldemir Barreto/Agência Senado
Alcolumbre indica que votação de Messias para o STF deve ficar para 2026
Inicialmente, a sabatina de Messias estava marcada para 10 de dezembro, mas foi adiada pela falta da mensagem formal da indicação
Julgamento do pedido de extradição de Carla Zambelli é novamente adiado pela Justiça da Itália
Audiência que aconteceria nesta quarta-feira (4) foi remarcada para o dia 18 de dezembro
Congresso derruba veto de Lula e retoma exigência de exame toxicológico para primeira CNH
Veto é derrubado dias após a aprovação de uma reformulação no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para eliminar a obrigatoriedade de aulas
Ministro proíbe repasse de emendas para Eduardo Bolsonaro e Ramagem
Parlamentares estão vivendo nos Estados Unidos
No Conselhão, Lula pede fim da escala 6x1 e ações contra o feminicídio
Para ele, evolução das tecnologias não melhorou qualidade do trabalho
Inmet emite alertas vermelho e laranja para chuvas intensas no Brasil
Apenas a região Sul não apresentou riscos para precipitações fortes
