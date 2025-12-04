O presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Waldemir Barreto/Agência Senado

Publicado 04/12/2025 18:55 | Atualizado 04/12/2025 18:55

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou nesta quinta-feira, 4, que a votação da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal deve ficar para 2026.

Alcolumbre foi questionado se pautará a indicação só no ano que vem. Após o silêncio do senador, jornalistas perguntaram se isso significaria, então, que este ano só se votaria o Orçamento, ao que ele respondeu: "Este ano só Orçamento".

Inicialmente, a sabatina de Messias estava marcada para 10 de dezembro, mas foi adiada pela falta da mensagem formal da indicação, o que contrariou Alcolumbre. Nesta semana, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que a sabatina deve ficar para o ano que vem.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), também defendeu que o escrutínio seja feito em 2026. "Será um debate para o próximo ano. Acho que está pacificado", disse o petista.

Sessão do Congresso e decisões monocráticas

Alcolumbre afirmou que deve marcar para a próxima quinta-feira, 11, uma nova sessão do Congresso para a análise de vetos. Segundo ele, a pauta ainda será definida.

Ele disse ainda que conversará com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a Proposta de Emenda à Constituição para limitar decisões monocráticas de ministros do Judiciário. "Eu só sei que ela passou na CCJ. Eu vou falar com o presidente Hugo", disse.