O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF)Marcelo Camargo/Agência Brasil
Gilmar nega pedido da AGU para reconsiderar decisão sobre impeachment
Messias defendeu prerrogativas do Senado em impeachment de ministros
STF julgará marco temporal de terras indígenas de forma presencial
Julgamento ocorrerá na próxima quarta-feira (10)
Impa lança olimpíada de matemática para professores dos anos iniciais
Objetivo é o fortalecimento da formação matemática nas escolas
Congresso mantém vetos de Lula sobre regras do BPC e reingresso no Bolsa Família
Parlamentares confirmam decisão do Executivo que barrou dispositivos considerados geradores de insegurança jurídica
Gilmar nega blindagem do STF e diz que Lei do Impeachment 'caducou'
Decano decidiu que só PGR pode pedir impeachment de ministro da Corte
Lula diz que não tem mais sentido manter a escala de trabalho 6x1 devido aos avanços tecnológicos
Presidente acredita que discussão precisa envolver sindicatos e especialistas
