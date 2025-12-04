Lula durante discurso no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e SustentávelReprodução / X
Lula diz que não tem mais sentido manter a escala de trabalho 6x1 devido aos avanços tecnológicos
Presidente acredita que discussão precisa envolver sindicatos e especialistas
Lula diz que não tem mais sentido manter a escala de trabalho 6x1 devido aos avanços tecnológicos
Presidente acredita que discussão precisa envolver sindicatos e especialistas
Emendas impositivas são erro histórico, diz Lula
Presidente reiterou que políticas públicas essenciais, como educação, ciência e tecnologia, não devem ser tratadas como despesas a serem comprimidas
CPMI do INSS convoca dono do Banco Master e governador Zema
Comissão aprovou ainda quebra do sigilo do banqueiro Vorcaro
CPMI do INSS rejeita convocação de filho do presidente Lula
Por 19 votos a 12, maioria governista barra pedido para que Fábio Luís Lula da Silva prestasse esclarecimentos sobre repasses ligados a ex-contador investigado
Caminhoneiros convocam greve em todo o Brasil; entidades divergem
Intenção é parar em mais de 40 pontos do país
Motta diz que corte de benefícios fiscais é uma 'pauta positiva' que deve ser enfrentada
Presidente da Câmara afirma que gastos tributários se tornaram 'insustentáveis'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.