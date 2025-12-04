Produtos sem registro na Anvisa eram transportados de forma oculta em embalagens de perfumes e caixas de tabletsDivulgação/ PRF
Na primeira ação, os agentes abordaram ocupantes de um Hyundai HB20. Durante a fiscalização, encontraram 340 ampolas dentro de embalagens de perfumes. O carro era ocupado por dois jovens.
Já a segunda abordagem foi realizada a três homens que ocupavam um Jeep Renegade. No interior do veículo, os policiais localizaram outras 264 ampolas escondidas dentro de caixas de tablets.
"Importar, vender, distribuir ou manter em depósito produtos sem registro é crime hediondo, com pena de reclusão de 10 a 15 anos, além de multa", ressaltou a PRF.
