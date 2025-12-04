Produtos sem registro na Anvisa eram transportados de forma oculta em embalagens de perfumes e caixas de tablets - Divulgação/ PRF

Publicado 04/12/2025 12:36 | Atualizado 04/12/2025 12:39

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (3), mais de 600 ampolas de medicamentos injetáveis para emagrecimento durante duas abordagens na BR-369, em Londrina.

Segundo a corporação, os produtos, todos contendo o princípio ativo Tirzepatida, eram de fabricação paraguaia e não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Na primeira ação, os agentes abordaram ocupantes de um Hyundai HB20. Durante a fiscalização, encontraram 340 ampolas dentro de embalagens de perfumes. O carro era ocupado por dois jovens.



Já a segunda abordagem foi realizada a três homens que ocupavam um Jeep Renegade. No interior do veículo, os policiais localizaram outras 264 ampolas escondidas dentro de caixas de tablets.

Veja o vídeo:

PRF apreende mais de 600 ampolas de medicamentos de emagrecimento contrabandeados em Londrina (PR)



Em ambos os casos, os medicamentos eram transportados em temperatura ambiente, em condições inadequadas para conservação.



"Importar, vender, distribuir ou manter em depósito produtos sem registro é crime hediondo, com pena de reclusão de 10 a 15 anos, além de multa", ressaltou a PRF.





