Gleisi Hoffmann durante fala no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e SustentávelReprodução / Canal Gov
Na abertura do Conselhão, Gleisi Hoffmann destaca vitórias do governo em negociações com EUA
Ministra das Relações Institucionais garantiu que o presidente estabeleceu um diálogo direto e ativo com Trump
STF invade prerrogativa do Congresso em fixar critérios sobre emendas, diz Motta
Presidente da Câmara ainda afirmou que existem problemas na execução do Orçamento que são de responsabilidade do Executivo
Michelle e filha de Bolsonaro visitam ex-presidente na PF
Ex-primeira-dama entrou com uma Bíblia nas mãos e deixou o local sem o livro
Doações enviadas dos EUA para vítimas das enchentes no RS eram desviadas e revendidas, diz MP
Roupas e itens que deveriam chegar a desabrigados foram parar em brechós; Oito suspeitos e uma empresa estariam envolvidos no esquema
Homem é flagrado empurrando carrinho de supermercado com corpo de mulher morta em SP; veja o vídeo
Ação foi registrada por câmeras de segurança
Moraes nega pedido de Carlos para mudar data de visita e passar aniversário com Bolsonaro
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três por tentativa de golpe de Estado
