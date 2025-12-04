Atualmente, Lulinha vive na Espanha, onde tem atuado na área de tecnologiaReprodução
CPMI do INSS rejeita convocação de filho do presidente Lula
Por 19 votos a 12, maioria governista barra pedido para que Fábio Luís Lula da Silva prestasse esclarecimentos sobre repasses ligados a ex-contador investigado
Caminhoneiros convocam greve em todo o Brasil; entidades divergem
Intenção é parar em mais de 40 pontos do país
Motta diz que corte de benefícios fiscais é uma 'pauta positiva' que deve ser enfrentada
Presidente da Câmara afirma que gastos tributários se tornaram 'insustentáveis'
Vídeo: PRF apreende mais de 600 ampolas de remédio para emagrecer contrabandeadas no PR
Produtos foram fabricados no Paraguai e não possuem registro na Anvisa
Na abertura do Conselhão, Gleisi Hoffmann destaca vitórias do governo em negociações com EUA
Ministra das Relações Institucionais garantiu que o presidente estabeleceu um diálogo direto e ativo com Trump
STF invade prerrogativa do Congresso em fixar critérios sobre emendas, diz Motta
Presidente da Câmara ainda afirmou que existem problemas na execução do Orçamento que são de responsabilidade do Executivo
