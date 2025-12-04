Outros vetos também foram mantidos, enquanto isenções para a Embrapa avançamFabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
Congresso mantém vetos de Lula sobre regras do BPC e reingresso no Bolsa Família
Parlamentares confirmam decisão do Executivo que barrou dispositivos considerados geradores de insegurança jurídica
Congresso mantém vetos de Lula sobre regras do BPC e reingresso no Bolsa Família
Parlamentares confirmam decisão do Executivo que barrou dispositivos considerados geradores de insegurança jurídica
Gilmar nega blindagem do STF e diz que Lei do Impeachment 'caducou'
Decano decidiu que só PGR pode pedir impeachment de ministro da Corte
Lula diz que não tem mais sentido manter a escala de trabalho 6x1 devido aos avanços tecnológicos
Presidente acredita que discussão precisa envolver sindicatos e especialistas
Emendas impositivas são erro histórico, diz Lula
Presidente reiterou que políticas públicas essenciais, como educação, ciência e tecnologia, não devem ser tratadas como despesas a serem comprimidas
CPMI do INSS convoca dono do Banco Master e governador Zema
Comissão aprovou ainda quebra do sigilo do banqueiro Vorcaro
CPMI do INSS rejeita convocação de filho do presidente Lula
Por 19 votos a 12, maioria governista barra pedido para que Fábio Luís Lula da Silva prestasse esclarecimentos sobre repasses ligados a ex-contador investigado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.