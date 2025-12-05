Passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque e pela escorregadeira - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque e pela escorregadeiraReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 05/12/2025 07:56

Passageiros de um voo da Latam precisaram ser retirados às pressas do avião após a esteira de bagagens conectada à aeronave pegar fogo no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite desta quinta-feira, 4. Todos os 169 viajantes foram removidos em segurança, ninguém se feriu e a situação foi rapidamente controlada, informou a companhia aérea.



Imagens do momento do incidente mostram pessoas na pista enquanto equipes do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque e pela escorregadeira. A aeronave, um Airbus A320, faria o trajeto entre São Paulo e Porto Alegre.



#BREAKING



Esteira de bagagem pega fogo e Airbus A320 da LATAM Brasil precisa ser evacuado em Guarulhos



Apesar do susto, todos os ocupantes evacuaram o avião em segurança e ninguém se feriu pic.twitter.com/JjQP1C7EKb — AEROIN (@aero_in) December 5, 2025

Em nota, a Latam informou que houve um "princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada, responsável pelo carregamento de cargas do voo".

Segundo a empresa, "a fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança". Todos foram retirados da aeronave "com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação".



Um grupo de 159 passageiros foi reacomodado num voo que desembarcou às 2h54 desta sexta-feira, 5, no aeroporto de Porto Alegre. Outros dez viajaram em outros voos da companhia aérea ou por via terrestre.