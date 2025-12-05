Passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque e pela escorregadeiraReprodução/ vídeo/ redes sociais
Imagens do momento do incidente mostram pessoas na pista enquanto equipes do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque e pela escorregadeira. A aeronave, um Airbus A320, faria o trajeto entre São Paulo e Porto Alegre.
#BREAKING
Esteira de bagagem pega fogo e Airbus A320 da LATAM Brasil precisa ser evacuado em Guarulhos
Apesar do susto, todos os ocupantes evacuaram o avião em segurança e ninguém se feriu pic.twitter.com/JjQP1C7EKb
Um grupo de 159 passageiros foi reacomodado num voo que desembarcou às 2h54 desta sexta-feira, 5, no aeroporto de Porto Alegre. Outros dez viajaram em outros voos da companhia aérea ou por via terrestre.
