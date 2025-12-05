Douglas Alves da Silva, de 26 anos, está preso por tentativa de feminicídio - Reprodução

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, está preso por tentativa de feminicídioReprodução

Publicado 05/12/2025 08:24





O pedido ainda está sendo analisado pela Justiça. Conforme Leal, Douglas estaria recebendo ameaças de outros presos e de pessoas que entram em contato com ele via redes sociais. O defensor também estaria sendo alvo de críticas e xingamentos, diz. Em uma mensagem que recebeu e mostrada à reportagem, o remetente o ofende e diz que ele não deveria defender Douglas. "Queria ver se fosse a sua filha, seu merda", diz o texto.



"A sociedade ficou doente. Sou pai de dois filhos. Estou contratando seguranças", afirma Leal. Ele também diz que precisou pedir apoio para a Polícia Militar do Ceará para reforçar a segurança dos pais de Douglas, que também estariam sofrendo com repressão popular. "Eles são idosos, com quase 80 anos de idade. A mãe precisou ser hospitalizada com toda a situação".



No último sábado, 29 de novembro, Tainara foi atropelada na saída de um bar na região da Vila Maria, zona norte de São Paulo. Ela ficou presa embaixo do veículo e foi arrastada por cerca um quilômetro, se desprendendo do automóvel perto de um posto de combustível.



Tainara foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Aos 31 anos e com duas filhas, ela precisou amputar as duas pernas e segue internada na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Segundo a família, o quadro é estável.



A defesa de Douglas afirma que ele não conhecia a vítima e que teria na verdade tentado acertar o carro em um homem com quem teria brigado no bar e de quem teria ouvido ameaça de morte. Já os advogados da família e parentes da vítima apontam que Silva já teria tido um relacionamento breve com a jovem no passado e que teria cometido o crime por ciúmes ao vê-la no bar acompanhada de outro homem.



Um amigo de Douglas, que estava no carro com ele, afirmou em depoimento aos investigadores que, após atropelar a vítima, ele chegou a acelerar o carro com o freio de mão puxado para aumentar a pressão do veículo com o chão e ferir ainda mais Tainara.



Ainda de acordo com Marcos Leal, Douglas relatou em audiência de custódia ter sido torturado por agentes e afirmou que teria permanecido com feridas abertas pelo corpo, sem receber atendimento médico adequado.



Questionada sobre as supostas agressões, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a abordagem "cumpriu todos os requisitos necessários e foi realizada dentro dos parâmetros de legalidade". A Justiça manteve a prisão após audiência de custódia e Douglas se encontra detido no 26° DP, Sacomã, na zona sul da capital.