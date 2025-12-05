Caso aconteceu no Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São PauloDivulgação
Bebê passa por cirurgia na língua em hospital de São Paulo e família diz que não autorizou
Secretaria Municipal da Saúde disse que a equipe médica identificou a necessidade do procedimento
Presidente da CPMI do INSS revela diagnóstico de câncer
Carlos Viana tem cirurgia marcada para o sábado (6)
Defesa de preso por atropelar e arrastar mulher pede sigilo em processo por conta de ameaças
Marcos Leal, que defende Douglas Alves da Silva, afirma que pedido está sendo analisado pela Justiça
Incêndio causa tumulto e passageiros são retirados às pressas de avião no Aeroporto de Guarulhos
Ninguém ficou ferido
Motorista de van é preso acusado de estuprar seis meninas em Minas Gerais
Segundo as autoridades, o suspeito passava as mãos nas partes íntimas das garotas e pedia que fizessem o mesmo no órgão genital dele
Após críticas da Federação de Bancos, Nubank evita confronto: 'Não vamos responder aos ataques'
Fintech reforça que paga mais impostos que algumas empresas tradicionais do setor
