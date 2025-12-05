Agentes apreenderam 1,2 tonelada de cocaína no Aeroporto Internacional de ConfinsDivulgação / PF
PF e Receita Federal apreendem 1,2 tonelada de cocaína no aeroporto de Confins com destino a Espanha
Ação contou com o trabalho de apoio de cães farejadores para localizar a carga de drogas
PF e Receita Federal apreendem 1,2 tonelada de cocaína no aeroporto de Confins com destino a Espanha
Ação contou com o trabalho de apoio de cães farejadores para localizar a carga de drogas
Cinco pessoas são presas com mais de 60 ampolas para emagrecimento vindas do Paraguai para o RS
Polícia Rodoviária Federal realizou duas apreensões nos municípios de Triunfo e Caxias do Sul
Bebê passa por cirurgia na língua em hospital de São Paulo e família diz que não autorizou
Secretaria Municipal da Saúde disse que a equipe médica identificou a necessidade do procedimento
Defesa de preso por atropelar e arrastar mulher pede sigilo em processo por conta de ameaças
Marcos Leal, que defende Douglas Alves da Silva, afirma que pedido está sendo analisado pela Justiça
Presidente da CPMI do INSS revela diagnóstico de câncer
Carlos Viana tem cirurgia marcada para o sábado (6)
Incêndio causa tumulto e passageiros são retirados às pressas de avião no Aeroporto de Guarulhos
Ninguém ficou ferido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.