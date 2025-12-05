Agentes apreenderam 1,2 tonelada de cocaína no Aeroporto Internacional de Confins - Divulgação / PF

Publicado 05/12/2025 09:37

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam cerca de 1,2 tonelada de cocaína no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. Segundo a PF, a droga seria enviada ao tráfico internacional, com destino final em Madri, Espanha.

O material entorpecente estava acondicionado em grandes blocos prensados e seria embarcado em um voo com escala inicial em Lisboa, Portugal.

A ação foi realizada a partir de informações repassadas pela Equipe de Análise de Risco do Aeroporto de Guarulhos (GRU), permitindo que as equipes localizassem a carga suspeita. A articulação entre as unidades permitiu o mapeamento e a interceptação da remessa ilícita.



Os agentes identificaram a carga com apoio das Equipes K9, que utilizaram cães farejadores para localizar a droga durante a inspeção.



As autoridades destacaram que a cooperação entre Polícia Federal e Receita Federal fortalece o combate ao crime organizado e à atuação de quadrilhas internacionais.



