ES, MG, BA, GO e MT podem registrar mais de 100 milímetros ao longo do período de atuação do fenômenoÉrica Martin / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 05/12/2025 10:37

O primeiro fim de semana de dezembro será marcado por chuvas intensas em várias regiões do País. Um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema meteorológico responsável por chuvas fortes e persistentes, pode provocar grandes acumulados, segundo informações do Climatempo.

Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso podem registrar mais de 100 milímetros ao longo do período de atuação do fenômeno que se manterá ativo até domingo.

Entenda os impactos do fenômeno

Segundo o Climatempo, quando a ZCAS se estabelece, uma longa faixa de nuvens carregadas permanece sobre o Brasil por vários dias consecutivos, atingindo áreas da região Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e, em alguns casos, do Nordeste. A influência sobre os estados da região Sul é incomum, mas ocasionalmente pode acontecer.

Fenômenos globais como El Niño e La Niña influenciam a formação da ZCAS. O aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial central e leste, característico do El Niño, tende a dificultar a organização da ZCAS. Enquanto o resfriamento dessas águas, típico do La Niña, facilita a formação do sistema.

De acordo com atualizações da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgadas nesta semana, os próximos meses estarão sob influência do La Niña com temperaturas acima da média e chuvas de padrão típico do fenômeno.