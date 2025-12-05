ES, MG, BA, GO e MT podem registrar mais de 100 milímetros ao longo do período de atuação do fenômenoÉrica Martin / Arquivo / Agência O Dia
Fenômeno ZCAS: Tempestades atingem cinco Estados do País neste fim de semana
Sistema deve gerar volumes superiores a 100 mm e manter nuvens carregadas por vários dias, influenciado pelo padrão climático do La Niña
Motorista embriagado tomba caminhão dentro de estacionamento da PRF em MG
Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave; ele foi preso com 0,70 mg/L de álcool no bafômetro
PF e Receita Federal apreendem 1,2 tonelada de cocaína no aeroporto de Confins com destino a Espanha
Ação contou com o trabalho de apoio de cães farejadores para localizar a carga de drogas
Cinco pessoas são presas com mais de 60 ampolas para emagrecimento vindas do Paraguai para o RS
Polícia Rodoviária Federal realizou duas apreensões nos municípios de Triunfo e Caxias do Sul
Bebê passa por cirurgia na língua em hospital de São Paulo e família diz que não autorizou
Secretaria Municipal da Saúde disse que a equipe médica identificou a necessidade do procedimento
Defesa de preso por atropelar e arrastar mulher pede sigilo em processo por conta de ameaças
Marcos Leal, que defende Douglas Alves da Silva, afirma que pedido está sendo analisado pela Justiça
