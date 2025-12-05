Nascimento do pequeno foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 05/12/2025 11:10 | Atualizado 05/12/2025 11:14

Pernambuco - Uma mulher de 28 anos entrou em trabalho de parto enquanto fazia compras em uma loja de artigos para bebês na manhã desta quinta-feira (4), no Centro do Recife (PE). O nascimento do pequeno foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Grávida de 38 semanas, a dona de casa Pábada Regina Ferreira de Lima não imaginava que ainda teria surpresas no parto do seu quinto filho. Nas imagens, é possível ver o momento que ela segura a própria barriga e conversa com duas vendedoras em um corredor de prateleiras com bolsas para gestantes.

Uma terceira funcionária se aproxima, e as mulheres deitam a grávida no chão. A cabeça do neném "pula" de dentro do short da mãe pouco mais de um minuto depois. Uma delas viu a cabeça do bebê saindo e correu para segurar a criança. Logo depois, conforme mostram as imagens, a trabalhadora acomodou o menino em uma das pernas da mãe e deu tapinhas nas costas dele.

Após o parto, as funcionárias da loja ligaram para os familiares de Pábada e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância ao local.



Os socorristas cortaram o cordão umbilical e levaram a jovem e o filho para a Maternidade Professor Barros Lima, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. O menino nasceu com 3,385 kg.

Nas redes sociais, a loja anunciou que vai doar enxoval completo para o recém-nascido.