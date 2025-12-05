Ministro do STF, Alexandre de Moraes - AFP

Ministro do STF, Alexandre de MoraesAFP

Publicado 05/12/2025 14:44 | Atualizado 05/12/2025 14:48

O Financial Times divulgou, nesta sexta-feira (5), a lista de 25 pessoas mais influentes do mundo em 2025. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é o único brasileiro neste ano e foi incluído na categoria "heróis".

De acordo com o jornal britânico, a seleção "reúne pessoas dos mundos da política, dos negócios, da mídia, das artes e dos esportes, cujo talento, descobertas, ideias e exemplos estão transformando o mundo em que vivemos".

A lista foi feita a partir de uma consulta a repórteres, colunistas e editores do jornal, que buscaram responder a pergunta: "quem realmente fez diferença neste ano?".

"Alguns nomes desta lista deixaram marcas profundas em suas áreas; outros estão apenas começando. Alguns têm alcance global; outros inspiram seus pares em círculos mais restritos. Alguns são nomes conhecidos por todos e outros exercem influência longe dos holofotes. Mas, para o bem ou para o mal (e deixamos para vocês, leitores, decidirem), essas 25 pessoas estão moldando a maneira como vivemos hoje", completou Times.

Ao lado de nomes como a atriz Jane Fonda e a escritora Margaret Atwood, Moraes foi indicado na categoria "heróis". A relação também inclui as categorias "criadores" e "líderes". Cada indicado ganhou um pequeno texto descritivo e o do magistrado brasileiro foi assinado pela historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz.

"Numa época em que muitos tribunais supremos capitularam ao poder de autocratas, em que as instituições democráticas demonstraram fragilidade diante de líderes populistas e de extrema-direita, um ministro brasileiro se destaca. Em 2025, Alexandre de Moraes tornou-se um símbolo da democracia e da justiça no Brasil", escreveu Schwarcz.





"A disposição de Moraes em confrontar ataques ao sistema eleitoral, desmantelar redes de desinformação e responsabilizar figuras públicas fortaleceu o entendimento coletivo no Brasil de que a Constituição não é mera formalidade", disse, ponderando que a "a crescente centralidade de suas decisões, o uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais ressaltam uma tensão entre firmeza e excesso".



"Em democracias, o poder deve sempre estar sujeito a contrapesos, mesmo quando exercido em nome da proteção. Manter-se atento aos riscos inerentes ao exercício de poderes tão amplos faz parte da prática democrática que Moraes ajudou a salvaguardar", continuou. Ela afirmou que Moraes "se recusou a apoiar a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023 " e destacou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros "oficiais de alta patente das Forças Armadas"."A disposição de Moraes em confrontar ataques ao sistema eleitoral, desmantelar redes de desinformação e responsabilizar figuras públicas fortaleceu o entendimento coletivo no Brasil de que a Constituição não é mera formalidade", disse, ponderando que a "a crescente centralidade de suas decisões, o uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais ressaltam uma tensão entre firmeza e excesso"."Em democracias, o poder deve sempre estar sujeito a contrapesos, mesmo quando exercido em nome da proteção. Manter-se atento aos riscos inerentes ao exercício de poderes tão amplos faz parte da prática democrática que Moraes ajudou a salvaguardar", continuou.

"A luta pela democracia continua. No Brasil, pelo menos, este ano mostrou como instituições robustas podem resistir ao populismo autoritário que aflige uma era que se autodenomina moderna, mas que carrega em si todas as formas de barbárie", concluiu a antropóloga.

Veja lista completa:

Categoria 'criadores'



- Cynthia Erivo (atriz)

- Jonathan Anderson (estilista)

- Ryan Coogler (diretor de cinema)

- Helen Garner (romancista)

- Rosalía (cantora)

- Stephen Graham (ator)

- Bad Bunny (cantor)



Categoria 'líderes'

- Jensen Huang (CEO da Nvidia)

- Susie Wiles (chefe de gabinete da Casa Branca)

- Safra Catz (ex-CEO da Oracle)

- Blaise Metreweli (chefe do MI6)

- Stella Li (executiva da BYD)

- Peter Thiel (cofundador do PayPal)

- Zohran Mamdani (prefeito eleito de Nova York)

- Nigel Farage (parlamentar britânico)

- Margarita Simonyan (jornalista russa)

- David Solomon (CEO do Goldman Sachs)

- Michele Kang (magnata do futebol feminino)



Categoria 'heróis'



- Margaret Atwood (escritora)

- Rory McIlroy (jogador de golfe)

- Lotte Bjerre Knudsen (cientista)

- Zak Brown (CEO da McLaren)

- Jane Fonda (atriz)

- Alexandre de Moraes (ministro do STF)

- Ms Rachel (educadora e youtuber)