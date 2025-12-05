Suspeito foi preso durante a ação - Divulgação / PF

Suspeito foi preso durante a açãoDivulgação / PF

Publicado 05/12/2025 12:05 | Atualizado 05/12/2025 12:17

A Polícia Federal apreendeu 613kg de cocaína durante operação de combate ao tráfico internacional de drogas. A ação ocorreu em Blumenau e contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina. Um homem foi preso.

fotogaleria

A droga estava escondida em um bunker no subsolo de um galpão que pertence a uma empresa de exportação de ligas metálicas. A polícia precisou usar máquinas pesadas para liberar o acesso do local.Durante a operação, que aconteceu na terça-feira, 2, a PF também cumpriu mandado de busca em um endereço residencial em Florianópolis ligado ao suspeito preso, onde foram apreendidos veículos, embarcações, joias e documentos.As investigações revelaram que a empresa funcionava como fachada para um esquema permanente de envio de cocaína à Europa, com o galpão sendo utilizado para preparo e armazenamento da droga antes do transporte internacional.O inquérito indicou ainda a existência de uma estrutura criminosa internacional, com base em Santa Catarina, que combinava apoio logístico de brasileiros e liderança de cidadãos estrangeiros.Entre os investigados estão cidadãos britânicos com histórico de tráfico internacional na Inglaterra procurados internacionalmente.