A droga estava escondida em um bunker no subsolo de um galpão que pertence a uma empresa de exportação de ligas metálicas. A polícia precisou usar máquinas pesadas para liberar o acesso do local.
Durante a operação, que aconteceu na terça-feira, 2, a PF também cumpriu mandado de busca em um endereço residencial em Florianópolis ligado ao suspeito preso, onde foram apreendidos veículos, embarcações, joias e documentos.
As investigações revelaram que a empresa funcionava como fachada para um esquema permanente de envio de cocaína à Europa, com o galpão sendo utilizado para preparo e armazenamento da droga antes do transporte internacional.
O inquérito indicou ainda a existência de uma estrutura criminosa internacional, com base em Santa Catarina, que combinava apoio logístico de brasileiros e liderança de cidadãos estrangeiros.
Entre os investigados estão cidadãos britânicos com histórico de tráfico internacional na Inglaterra procurados internacionalmente.
