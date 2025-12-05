Ventos de até 250km/h arrasaram o município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu - AFP

Ventos de até 250km/h arrasaram o município paranaense de Rio Bonito do IguaçuAFP

Publicado 05/12/2025 14:50

O governo federal criou um grupo de trabalho para acompanhar as ações federais nas áreas afetadas por tornados no Paraná. O grupo vai articular e integrar as ações entre órgãos e entidades federais e locais para lidar com a situação causada pelos ventos de até 250km/h que atingiram localidades como Rio Bonito do Iguaçu.

A criação do GT está prevista na Portaria 123/2025, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 5. A previsão inicial é de que as atividades do grupo durem 90 dias, podendo ser prorrogado, caso seja necessário.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), o GT será integrado por representantes da Casa Civil, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela coordenação dos trabalhos.

Caberá aos integrantes do GT promover a articulação político-institucional entre os governos federal, estadual e os municípios afetados.

“Promoveremos o alinhamento das ações do governo federal localmente e atuação na mediação e solução de eventuais divergências institucionais ou impasses burocráticos”, informou a Secom.