Barbosa foi afastado do cargo em setembro deste ano por meio de uma decisão do STJAntonio Gonçalves / Governo do To
Nunes Marques derruba decisão que afastou governador do Tocantins
Wanderley Barbosa é investigado por desvio de recursos públicos
Alcolumbre pausa críticas e agradece a Lula por 'sensibilidade' ao apoiar Norte e Nordeste
Presidente do Senado elogia a atuação do governo federal e envia recado ao Planalto por meio do ministro Padilha
Grupo vai acompanhar ações em áreas atingidas por tornado no Paraná
Atividades devem durar 90 dias
Por unanimidade, STF condena cinco PMs do DF a 16 anos de prisão pelo 8 de janeiro
Corte entendeu houve omissão na contenção dos atos golpistas
Moraes é citado como 'herói' em lista do Financial Times de 25 pessoas mais influentes do ano
Ministro do STF é o único brasileiro neste ano
Mulher é esfaqueada por ex-marido em São Paulo
Ataque na zona leste ocorre na mesma semana em que outros episódios graves, como atropelamentos, agressões públicas e disparos contra vítimas
