One UI 8.5 vaza em vídeo rodando no Galaxy S24 UltraReprodução

Publicado 05/12/2025 17:38

Rio - A One UI 8.5 acaba de vazar em um vídeo rodando no Galaxy S24 Ultra e já revela algumas das mudanças mais importantes que a Samsung deve trazer na próxima grande atualização do sistema. Mesmo sendo uma versão interna, o material mostra que a One UI 8.5 terá um visual renovado, novos recursos de personalização e ajustes práticos que podem melhorar bastante a experiência no dia a dia.

A primeira grande novidade aparece no painel de Configurações Rápidas, que agora permite reorganizar, redimensionar e customizar praticamente todos os botões. A Samsung também está redesenhando seus aplicativos nativos, adotando um estilo mais moderno, com elementos arredondados e aparência mais limpa — algo que lembra o Material You do Google combinado com algumas influências do iOS 26. O app Relógio também ganha uma interface atualizada e novos gestos para visualizar horas de outros países.

Outro recurso que deve chamar atenção do público é o novo bloqueador de notificações de propaganda. O sistema será capaz de identificar apps que enviam anúncios invasivos e bloqueá-los automaticamente, ou até analisar notificação por notificação para barrar apenas o que for spam. A seção de bateria também recebeu melhorias e agora mostra estimativas mais detalhadas do tempo restante de uso.

Apesar das novidades, o app de câmera ainda não traz grandes mudanças e recursos conhecidos como Single Take e Visão do Diretor não aparecem nessa versão inicial. Como se trata de um build de testes, algumas funções ainda podem ser adicionadas ou ajustadas até o lançamento.

A expectativa é que a Samsung libere a versão Beta da One UI 8.5 nas próximas semanas, enquanto a versão final deve acompanhar a chegada da linha Galaxy S26 em 2026. Mesmo assim, o vazamento já confirma que a atualização será uma das maiores evoluções recentes da interface, com foco em visual mais moderno, mais controle para o usuário e melhorias práticas que devem impactar diretamente o uso diário.