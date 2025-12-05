Lindbergh disse que candidatura de Flávio é tentativa da família Bolsonaro de manter o protagonismo na oposiçãoCâmara dos Deputados
A escolha do Flávio Bolsonaro é um movimento mais do que previsível da família. Sabem que é praticamente impossível derrotar o Lula, mas querem manter o protagonismo da oposição para o futuro. O nome do Tarcísio seria o beijo da morte para a família Bolsonaro. Os marqueteiros do…— Lindbergh Farias (@lindberghfarias) December 5, 2025
Na visão do parlamentar, uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-PB), à presidência em 2026 "seria o beijo da morte para a família Bolsonaro". "Os marqueteiros do Tarcísio e do Centrão iriam trabalhar para esconder e construir uma política de apagamento do Bolsonaro. Ele seria esquecido na prisão", completou.
Ainda de acordo com o líder, o "nome do candidato" da oposição para 2026 é "indiferente". "O Lula vai ser reeleito presidente porque a vida do povo tá mudando", anotou. O petista então citou números do governo Luiz Inácio Lula da Silva, como o País ter registrado em 2024 a "menor pobreza (26,8%), a menor pobreza extrema (4,8%) e a menor desigualdade da história". Também sustentou que o País deverá registrar o 3º maior crescimento médio do PIB desde o Plano Real no governo Lula 3.
"A disputa será exatamente essa: o Brasil do osso, da fome e da submissão dos Bolsonaros versus o Brasil grande, altivo e de oportunidades que Lula está reconstruindo. Nesse contraste, eles não têm como se sustentar de pé e o país sabe disso", registrou ainda Lindbergh sobre a disputa de 2026.
