Lindbergh disse que candidatura de Flávio é tentativa da família Bolsonaro de manter o protagonismo na oposição - Câmara dos Deputados

Publicado 05/12/2025 17:14 | Atualizado 05/12/2025 17:15

Brasília - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta sexta-feira, 5, que a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro para a corrida presidencial em 2026 "é um movimento mais do que previsível da família". "Sabem que é praticamente impossível derrotar o Lula, mas querem manter o protagonismo da oposição para o futuro", declarou o deputado em seu perfil no X.