Mulher é agredida com tacho durante discussão com amigo no interior de SP e desmaia na ruaReprodução
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela chegou a perder a consciência. O homem fugiu após o crime
Nos bastidores, membros do governo Lula avaliam que anúncio de Flávio é estratégia para 2030
Para petistas, lançamento de candidatura busca a manutenção do espólio político da família Bolsonaro
TSE encerra teste público de segurança das urnas eletrônicas
Especialistas em tecnologia atestaram a confiabilidade dos equipamentos
Meu irmão Flávio erguerá a bandeira dos ideais do nosso pai, diz Eduardo Bolsonaro
Senador é pré-candidato à Presidência pelo PL
Universidade concede diploma póstumo a estudante de medicina morto por policial militar
Marco Aurélio Cardenas Acosta foi baleado durante uma abordagem
Caiado diz que mantém pré-candidatura à Presidência mesmo com anúncio de Flávio na disputa
Flávio anunciou publicamente que será candidato após avisar o PL e aliados como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)
