Gleisi Hoffmann classificou a família Bolsonaro como clã de "traidores que conspiraram contra o Brasil'Divulgação / PT
"A retirada das sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano", disse Gleisi.
A retirada das sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula.— Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 12, 2025
Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano.
É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que…
A ministra da SRI disse ainda que a retirada das sanções foi uma derrota para a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela ainda chamou o clã de "traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a Justiça".
