Bruno Bonetti toma posse no Senado, assumindo mandato durante a licença de RomárioDivulgação

Publicado 16/12/2025 20:23

O senador Bruno Bonetti (PL-RJ) tomou posse no Senado Federal nesta terça-feira (6), assumindo o mandato durante a licença do senador Romário. Presidente municipal do Partido Liberal no Rio de Janeiro, Bonetti afirmou, em seu discurso de posse, que chega à Casa Alta com base nos princípios do PL e com o compromisso de representar uma parcela significativa da sociedade que hoje se sente sem voz nas instituições.

“Sempre defenderei a Constituição, a família, a vida desde a concepção, a liberdade de expressão, a propriedade privada, a liberdade econômica e o legítimo direito à defesa. Esses não são slogans, são princípios que orientam a minha atuação política”, afirmou.

Bonetti destacou que uma de suas prioridades no Senado será atuar pela correção de excessos cometidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, e afirmou que irá votar a favor de projetos de anistia relacionados aos atos políticos recentes.

“Sou uma pessoa de buscar consensos, mas nunca fecho os olhos para as injustiças. Por isso, aviso de antemão, irei votar a favor do projeto que atenua as penas que atingiram o presidente Jair Messias Bolsonaro e milhares de patriotas. O caminho, o objetivo, ainda é a anistia”, declarou.

Para o senador, as pessoas que não gostam de Bolsonaro são aquelas que não apoiam os valores compartilhados por grande parte da população brasileira.

“Jair Bolsonaro paga um preço muito alto por defender valores que representam a maioria do povo brasileiro, que é conservador, que valoriza a família, que teme pela sua segurança, que vai ao culto e à igreja para professar sua fé. Negar Bolsonaro é negar uma parte gigantesca do nosso Brasil. Minha atuação nesta Casa será também para corrigir injustiças e buscar o equilíbrio institucional do país”, afirmou.

Bonetti também fez críticas diretas ao governo federal, apontando aumento da carga tributária, desequilíbrio das contas públicas e hostilidade à iniciativa privada.

“O Brasil está sendo conduzido por um modelo de governar que já fracassou no mundo inteiro. Um governo que aumenta impostos, gasta mais do que arrecada e sufoca quem produz não pode conduzir o país ao crescimento sustentável”, disse.

Na área de segurança pública, o senador declarou apoio irrestrito às forças policiais e à política de enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro, elogiando a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil do estado.

“O cidadão de bem precisa ser protegido. As forças de segurança merecem respaldo do Estado. Não podemos inverter valores nem tratar criminosos como vítimas”, ressaltou.

Ao final do discurso, Bonetti também sinalizou seu posicionamento em relação às eleições presidenciais de 2026 e reafirmou fidelidade ao campo político liderado por Jair Bolsonaro.