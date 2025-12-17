Celso Sabino foi expulso do União Brasil por descumprir a orientação da legenda de deixar a Esplanada - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ AgÃªncia Brasil

Celso Sabino foi expulso do União Brasil por descumprir a orientação da legenda de deixar a EsplanadaFabio Rodrigues-Pozzebom/ AgÃªncia Brasil

Publicado 17/12/2025 20:45 | Atualizado 17/12/2025 20:46

São Paulo - Ao demitir o ministro do Turismo, Celso Sabino, nesta quarta-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou para 14 as trocas no primeiro escalão desde o início do terceiro mandato, em janeiro de 2023, em meio a uma tentativa de recomposição da base no Congresso.

Esta é a segunda troca no comando do Ministério do Turismo desde o começo do atual governo. O ex-ministro foi expulso do União Brasil por descumprir a orientação da legenda de deixar a Esplanada.

Para o lugar de Sabino, Lula escolheu o ex-secretário de Turismo da Paraíba Gustavo Damião, filho do deputado Damião Feliciano (União-PB).

Somente neste terceiro ano de mandato, esta é a oitava troca na Esplanada dos Ministérios. Antes do Turismo, houve mudanças nas pastas: Secretaria-Geral da Presidência, Previdência, Mulheres, Saúde, Secretaria de Relações Institucionais, Ministério das Comunicações e Secretaria de Comunicação Social.

Veja as trocas no primeiro escalão

Abril de 2023 - Gonçalves Dias deixa o GSI após o 8 de Janeiro

Primeiro ministro a cair no governo Lula 3, o general Gonçalves Dias deixou o Gabinete de Segurança Institucional após a divulgação de vídeos que mostraram sua postura passiva durante a invasão do Palácio do Planalto. O cargo foi ocupado interinamente por Ricardo Cappelli e, desde maio de 2023, é chefiado pelo general Marcos Amaro dos Santos.

Julho de 2023 - Daniela Carneiro sai do Turismo

Para agradar ao Centrão, Lula substituiu Daniela Carneiro por Celso Sabino, atendendo a uma demanda do União Brasil, que se dizia sub-representado no governo. Ela não era considerada da cota partidária.

Setembro de 2023 - Ana Moser deixa o Esporte

Em uma minirreforma ministerial, Ana Moser foi substituída por André Fufuca, em movimento para atrair PP à base governista.

Setembro de 2023 - Márcio França muda de pasta

Márcio França deixou Portos e Aeroportos e assumiu o recém-criado Ministério do Empreendedorismo. O comando da antiga pasta passou para Silvio Costa Filho, também em tentativa de agradar ao Republicanos.

Janeiro de 2024 - Lewandowski assume a Justiça

Ricardo Lewandowski substituiu Flávio Dino, indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha reforçou a relação de confiança pessoal entre Lula e o ex-ministro do STF.

Setembro de 2024 - Silvio Almeida deixa Direitos Humanos

O então ministro foi demitido após denúncias de assédio sexual. Uma das vítimas teria sido a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A pasta passou a ser comandada por Macaé Evaristo.

Janeiro de 2025 - Paulo Pimenta sai da Secom

Com a queda na popularidade do governo, Lula demitiu Paulo Pimenta e nomeou o marqueteiro Sidônio Palmeira, em tentativa de reposicionar a comunicação do Planalto.

Março de 2025 - Duas mudanças: na Saúde e na articulação política

Nísia Trindade foi substituída por Alexandre Padilha no Ministério da Saúde. Na Secretaria de Relações Institucionais, Lula nomeou Gleisi Hoffmann, em decisão que dividiu aliados e intensificou críticas da oposição.

Abril de 2025 - Mudanças no Ministério das Comunicações

Juscelino Filho deixou o comando do Ministério das Comunicações após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sob suspeita de desvio de emendas parlamentares.

Maio de 2025 - Carlos Lupi deixa a Previdência

Em meio ao escândalo dos descontos indevidos no INSS, Carlos Lupi pediu demissão. O cargo passou a ser ocupado por Wolney Queiroz, então número dois da pasta.

Maio de 2025 - Troca no Ministério das Mulheres

Cida Gonçalves foi substituída por Márcia Lopes, em uma mudança interna no PT após desgaste político e denúncias de assédio moral.

Outubro de 2025 - Secretaria-Geral da Presidência

Márcio Macêdo deixou o cargo e foi substituído por Guilherme Boulos. O deputado do PSOL ganhou o cargo com a tarefa de reaproximar o Planalto de setores da sociedade que têm se afastado do PT e da esquerda.