Avaliação dos parlamentares é que o atual prazo é insuficiente para concluir a análise das provas reunidas até agoraLula Marques/Agência Brasil
Parlamentares pedem prorrogação da CPI do INSS por mais quatro meses
Requerimento reúne apoio de 175 deputados federais e 29 senadores
Parlamentares pedem prorrogação da CPI do INSS por mais quatro meses
Requerimento reúne apoio de 175 deputados federais e 29 senadores
Lula tem discurso interrompido após problema técnico e deixa palco em Foz do Iguaçu
Presidente da República foi à cidade para inaugurar a ponte que liga o Brasil ao Paraguai
Moraes autoriza Bolsonaro a deixar a prisão para fazer cirurgia
Defesa terá de informar data prevista do procedimento
Lula defende que catadores tenham mais acesso à serviços públicos
Governo anuncia ações voltadas ao setor de reciclagem
Ministro assina contrato para compra de vacina da dengue do Butantan
Vacina foi aprovada pela Anvisa no início do mês
Funcionários dos Correios entram em greve em nove Estados com impacto nas entregas de final de ano
Segundo a estatal, dos 36 sindicatos que representam os trabalhadores da empresa, 12 aderiram à greve
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.