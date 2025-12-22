Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília - Mateus Bonomi / AFP

Publicado 22/12/2025 11:45

O laudo pericial da Polícia Federal (PF) afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta um quadro de "soluços incoercíveis", chegando a registrar entre 30 e 40 episódios por minuto. O documento, assinado por quatro médicos peritos da corporação, serviu de base para a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que autorizou a realização de uma cirurgia de urgência, mas negou o pedido de transferência para o regime de prisão domiciliar.

"Notou-se que os episódios de soluços permaneceram durante todo o exame sem qualquer remissão ou melhora, com frequência de aproximadamente 30 a 40 episódios por minuto", diz trecho do laudo.

O ex-chefe do Executivo cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. De acordo com os peritos criminais federais, o estado de saúde de Bolsonaro registrou um agravamento nos últimos sete meses. A frequência incessante dos soluços aumentou a pressão intra-abdominal, o que provocou o surgimento de hérnias inguinais bilaterais (na região da virilha).

Além das hérnias, o laudo aponta que o ex-presidente sofre de refluxo gastroesofágico e sinais de aspiração pulmonar, o que tem causado tosse crônica e severa privação de sono. A junta médica recomendou uma herniorrafia inguinal convencional bilateral.

Apesar da recomendação médica de que a cirurgia seja realizada "o mais breve possível" para aliviar o sofrimento físico, Moraes destacou que o laudo classifica a intervenção como eletiva, ou seja, programada e sem risco de morte iminente.

Com base nisso, o magistrado negou o pedido de prisão domiciliar. Em sua decisão, Moraes afirmou que a assistência à saúde deve ser garantida dentro do sistema prisional e que "o atendimento médico deve se adequar aos horários da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) e não o contrário".



